OnePlus недавно пообещала 3 августа анонсировать смартфон OnePlus 10T в Индии и других странах. В Китае может быть предложена другая версия этого устройства под названием OnePlus Ace Pro.
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Инсайдер Digital Chat Station пишет, что выбор названия OnePlus Ace Pro является уже решённым делом. Это аппарат на флагманском процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 с 16 ГБ памяти LPDDR5 и поддержкой зарядки мощностью 150 Вт.
Другие спецификации не были названы, но отличий от 10T немного. Имеются эти отличия в камерах. У OnePlus 10T передняя камера может обладать разрешением 16 Мп, сзади основная камера 50 Мп с сенсором Sony IMX766 и поддержкой оптической стабилизации, сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп.
У OnePlus Ace Pro камеры будут лучше. Передняя камера получит разрешение 32 Мп, основная камера 50 Мп на Sony IMX766 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп.
Ace Pro обладает экраном AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Максимальный объём хранилища UFS 3.1 составит 512 ГБ, ёмкость батареи 4800 мАч. Стоимость Ace Pro будет от 3000 юаней до 4000 юаней, пишет Gizmochina.