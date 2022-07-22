Информационное агентство Reuters сообщает, что компании из разных секторов экономики наблюдают сокращение дефицита полупроводниковой продукции. Речь идёт не только о процессорах для смартфонов, компьютеров или даже автомобилей. Об отступлении дефицита говорят компании Hyundai, ABB и Electrolux, производящие автомобили, промышленных роботов и холодильники.
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Генеральный директор ABB Бьорн Розенгрен считает, что проблемы ещё остаются, но производственные мощности увеличиваются, а спрос со стороны секторов вроде производителей бытовой электроники снижается. Это улучшает доступность чипов для других желающих. Ранее статистика показала спад продаж компьютеров во втором квартале. Спрос на некоторые виды бытовой электроники тоже сокращается.
На рынке смартфонов Nokia в этом году ждёт улучшения ситуации. При этом во втором квартале компания продолжала испытывать на себе дефицит чипов.
Ещё глава ABB ожидает замедления инфляции по мере повышения процентных ставок центральным банком. Это должно сократить расходы по всем направлениям, а не только при покупке электроники, пишет Neowin.