Среди небольшого числа Android-планшетов пополнение

3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела

3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела

-30% на 3090 MSI в Ситилинке

-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Еще одна 3060 Ti даже дешевле

Еще одна 3060 Ti даже дешевле

3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде

-25% на 3050 MSI Gaming = за копейки

-25% на 3050 MSI Gaming = за копейки

3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать

3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Honor на этой неделе официально анонсировала очередной планшет для продаж в Китае, получивший название Honor Table 8. Это модель на смену прошлогоднему Honor V7.

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Предварительные заказы уже принимаются по сниженной цене в 1399 юаней. Базовая модель получила 4 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ, розничная цена вырастет до 1499 юаней. Ещё есть модель с 6 ГБ памяти и 128 ГБ хранилища за 1799 юаней. Самая продвинутая версия имеет 8 ГБ памяти и 128 ГБ хранилища при цене 1999 юаней. Все они предлагаются в зелёном, синем и золотом цветовых вариантах.

Honor Tablet 8 обладает экраном LCD 12 дюймов с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Ширина рамки составляет 7,2 мм, соотношение сторон 10:6. Внутри находится чип Snapdragon 680. Разрешение задней камеры 5 Мп, передней столько же. В плане звука есть поддержка Huawei Histen и DTS:X Ultrasound.

Планшет работает на оболочке Magic UI 6.1 с совместной работой на нескольких экранах, разделённым экраном приложений, улучшенными возможностями Smart Desktop. Ёмкость аккумулятора составляет 7250 мАч при мощности зарядки 22,5 Вт, пишет Gizmochina.

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