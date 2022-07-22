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В Китае представлен планшет Honor Tablet 8 с 12-дюймовым экраном 2K и Snapdragon 680
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Honor на этой неделе официально анонсировала очередной планшет для продаж в Китае, получивший название Honor Table 8. Это модель на смену прошлогоднему Honor V7.

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Предварительные заказы уже принимаются по сниженной цене в 1399 юаней. Базовая модель получила 4 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ, розничная цена вырастет до 1499 юаней. Ещё есть модель с 6 ГБ памяти и 128 ГБ хранилища за 1799 юаней. Самая продвинутая версия имеет 8 ГБ памяти и 128 ГБ хранилища при цене 1999 юаней. Все они предлагаются в зелёном, синем и золотом цветовых вариантах.

Honor Tablet 8 обладает экраном LCD 12 дюймов с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Ширина рамки составляет 7,2 мм, соотношение сторон 10:6. Внутри находится чип Snapdragon 680. Разрешение задней камеры 5 Мп, передней столько же. В плане звука есть поддержка Huawei Histen и DTS:X Ultrasound.

Планшет работает на оболочке Magic UI 6.1 с совместной работой на нескольких экранах, разделённым экраном приложений, улучшенными возможностями Smart Desktop. Ёмкость аккумулятора составляет 7250 мАч при мощности зарядки 22,5 Вт, пишет Gizmochina.

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