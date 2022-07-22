Общение в этом сервисе будет лучше защищено от посторонних

Сервис Zoom продолжает работать над повышением конфиденциальности своих пользователей. Кроме включения сквозного шифрования (E2EE) в Zoom Phone и комнатах отдыха, платформа внедряет другие ориентированные на конфиденциальность функции. Среди них управление маршрутизацией данных и встроенные уведомления о конфиденциальности.

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Облачная система виртуальных телефонных звонков Zoom Phone получила сквозное шифрование (E2EE). Эта функциональность отвечает за защиту вызовов с помощью криптографических ключей. Доступ к ним есть только на вызывающем и принимающем устройствах. Пользователи смогут проверить статус E2EE, поделившись уникальным кодом безопасности с собеседником.

Сейчас E2EE есть только при звонках Zoom Phone между пользователями одной учётной записи Zoom через клиент Zoom. Во время звонка любой пользователь может нажать «Дополнительно» и увидеть опцию включения сквозного шифрования. На это уходит несколько секунд.

Администраторам учётной записи придётся включать E2EE через веб-портал. У обоих абонентов должна быть выключена автоматическая запись разговоров.

E2EE для Zoom Meetings будет в комнатах отдыха. Каждая получит уникальный ключ шифрования встречи. Владельцы аккаунтов или администраторы должны будут включить E2EE для пользователей.

Zoom внедряет E2EE с октября 2020 года. Это стало методом борьбы со случаями, когда к звонкам Zoom присоединяются незваные гости. В Zoom планировали внедрить E2EE только для платных клиентов, но передумали, пишет Neowin.

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