Устройства не для продажи в магазинах

Samsung выпустила пресс-релиз, сообщающий о завершении создания вычислительных накопителей SmartSSD второго поколения. На фоне традиционных SSD новый SmartSSD уменьшает время обработки данных и ускоряет систему на 50% и более, повышает использование CPU до 97% и энергоэффективность до 70%. Этому способствует запатентованный механизм хранения вычислений в аппаратном обеспечении, улучшающий функциональные возможности обработки за счёт минимизации передачи данных между CPU, видеокартой и ОЗУ.

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Ядра ARM, высокоэффективное ПО и разработанная при консультации с клиентами интеллектуальная собственность повышают производительность устройства хранения для обработки данных в технологиях 5G и 6G.

Samsung и AMD разработали первое поколение SmartSSD в 2020 году и начали продажи ИТ-компаниям, среди которых были создатели платформ видеосвязи. С целью стандартизации SmartSSD Samsung также сотрудничает с Ассоциацией производителей сетей хранения данных (SNIA) и с NVM Express, сообщает Neowin.

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