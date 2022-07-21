Все компоненты здесь точно совместимы с Linux

Dell и Canonical выпустили совместное заявление, согласно которому Dell XPS 13 Plus стал первым ПК от OEM-производителя, сертифицированным для получения долгосрочной поддержки (Long-Term Support) системы Ubuntu 22.04. Десять лет пришлось ждать после того, как Project Sputnik принёс предустановленную на ноутбуки систему Linux. В результате можно быть уверенным, что все компоненты устройства смогут работать с Linux. Такой уверенности обычно нет, если ставить Linux на самостоятельно собранный компьютер.

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Стоимость ноутбуков Dell в версии Developer Edition с Linux начинается от $1289 и на них предустановлена система Ubuntu 20.04 LTS. Окончание стандартной поддержки этой версии запланировано на 2027 год, а окончание жизненного цикла на 2032 год. Каждый компонент проверялся на совместимость в лабораторных условиях и для всех них есть нужные драйверы.

Такая же совместимость компонентов с Linux будет и на ноутбуках Dell Developer Edition на Windows 11. Dell уже предлагает ряд устройств на Ubuntu. В версию Ubuntu 22.04 LTS от 21 апреля входит немало улучшений. Среди них улучшенная поддержка аудиоустройств Bluetooth, новые жесты сенсорной панели и улучшенное управление питанием.

Dell обещает несколько способов настроить XPS 13 Plus и его «емкостные сенсорные функции» в версии 22.04. Начало поставок XPS 13 Plus запланировано на август, сообщает Gizmochina.

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