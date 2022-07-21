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Количество кибератак по сравнению с прошлым годом почти удвоилось
Программы-вымогатели и фишинг продолжают портить жизнь обитателям интернета
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Недавний анализ от компании Seon по борьбе с мошенничеством и за кибербезопасность показал, что количество кибератак в этом году по сравнению с прошлым выросло почти в два раза. Количество пользователей интернета растёт не так быстро, что означает рост вероятности столкнуться с проблемами у каждого из этих пользователей.

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Наиболее распространёнными кибератаками стали программы-вымогатели, фишинг и вредоносное ПО. Программа-вымогатель угрожает утратой зашифрованных данных и персональной информации, если не заплатить за них выкуп. Вредоносное ПО напрямую крадёт данные и получает доступ к пользовательским устройствам и их вычислительной мощи.

Фишинг является более изощрённым методом. Это могут быть сообщения по электронной почте или в социальных сетях от кого-то, выдающего себя за другого человека, с целью получения персональной информации.

Четвёртый по популярности тип кибератак представляет собой незащищённые облачные среды. Доля таких атак сократилась до менее чем 1%. Доля украденных логинов тоже менее 1%.

Ошибки программного обеспечения и атаки «нулевого дня» почти не влияют на статистику. 34% кибератак не были классифицированы, так что в отчёте есть значительная погрешность.

Скорое появления методов входа в аккаунты без пароля должно повысить защиту, но и тогда расслабляться не стоит, советует Digitaltrends. Это означает необходимость обновлять всё программное обеспечение (в первую очередь браузер), использовать антивирус, менеджер паролей, двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам от неизвестных собеседников.

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#безопасность
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