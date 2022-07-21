Samsung пообещала анонсировать новые гибкие смартфоны в начале августа

Всего за пару недель до мероприятия Unpacked Samsung поделилась статистикой о том, что в прошлом году по всему миру выпустила «почти 10 млн гибких смартфонов». Руководитель подразделения Mobile Experience (MX) Business рассказал, что это рост на 300% по сравнению с 2020 годом, и он ожидает продолжения роста.

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Большинство покупателей отдали предпочтение Galaxy Flip, на долю которого пришлось 70% продаж. Samsung ранее говорила, что Flip 3 побудил сменить производителя больше покупателей, чем её классические флагманы.

Значение в 10 млн за год превышает оценку от аналитической фирмы IDC. В её февральском отчёте сказано, что в 2021 году мировые поставки гибких смартфонов составили в общей сложности 7,1 млн. В любом случае, подразделение Samsung MX в прошлом году добилось роста прибыли в основном благодаря продажам гибких смартфонов и последних моделей Galaxy S.

Также было сказано, что скоро на мероприятии Unpacked будут анонсированы модели Flip и Fold нового поколения. Это произойдёт 10 августа, сообщает Engadget.

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