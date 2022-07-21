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Samsung Galaxy S23 получит камеру 200 Мп нового поколения
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Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra продолжает ставить рекорды по продажам, а тем временем ведётся подготовка к релизу аппаратов следующего года. Смартфон Motorola Frontier будет содержать в своём составе камеру с разрешением 200 Мп. Motorola может оказаться первым производителем смартфонов с подобной камерой, но Samsung постарается побороться за это звание. Об использовании камеры 200 Мп в аппарате Galaxy S23 Ultra пишет инсайдер Ice Universe.

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По его сведениям, Samsung пока не выпустила сенсор для камеры S23 Ultra. Одинаковое разрешение камер Motorola Frontier и Galaxy S23 Ultra не означает одинаковые камеры, поскольку сенсоры могут быть разными. Ещё камера с подобным разрешением ожидается в Xiaomi 12T Pro.

Motorola Frontier будет использовать сенсор Samsung ISOCELL HP1 200 Мп. Площадь модуля у ISOCELL HP3 стала меньше на 20% за счёт уменьшения размера пикселей на 12%.

В ноябре ожидается анонс процессоров Snapdragon 8 Gen 2, которые войдут в состав Galaxy S23. Разрешение передних камер у этих аппаратов может быть 40 Мп.

Остаётся ждать результатов конкуренции камер 200 Мп в разных смартфонах. Фотографические возможности Galaxy S22 Ultra и без того считаются высокими, так что аппарату следующего года будет непросто превзойти их, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #samsung
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