Флагманский аппарат даёт богатый выбор конфигураций вплоть до 18 Гб памяти

В Китае случился анонс смартфона Nubia Z40S Pro. Это обновление флагманской модели Nubia Z40 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, представленной в первом полугодии. Z40S Pro работает с более быстрым Snapdragon 8+ Gen 1. С ценой от 3399 юаней (около $503) это делает его наиболее дешёвым устройством на этом процессоре. Выпущенный в июле Realme GT 2 Master Edition стоит от 3499 юаней.

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Nubia Z40S Pro обладает экраном с отверстием по центру и очень тонкими рамками. Модуль камеры был изменён. Размер экрана OLED 6,67 дюйма при разрешении Full HD+, частота 144 Гц, частота дискретизации касания 480 Гц, максимальная яркость 1000 нит, коэффициент контрастности 3000000:1 и 100% цветового диапазона DCI-P. Внутри экрана находится сканер отпечатков.

Объём памяти LPDDR5 достигает 18 ГБ, хранилища UFS 3.1 до 1 ТБ. Для отвода тепла используется испарительная камера площадью 3062 кв мм.

Установлена камера 35 мм 64 Мп Sony IMX787 с апертурой f/1.6 и поддержкой оптической стабилизации. Рядом сверхширокоугольная камера 50 Мп с полем обзора 116 градусов, которую можно применять для получения макроснимков с фокусным расстоянием 2 см. Этот же объектив поддерживает макросъёмку видео 8K. Ещё есть камера-перископ телефото 8 Мп с оптической стабилизацией.

Z40S получил камеру NEOVision от Nubia для улучшения фотографий. Спереди разрешение камеры равно 16 Мп. Поверх ОС Android 12 установлена оболочка MyOS 12.

Nubia Z40S Pro имеет два варианта аккумуляторов. Вариант 5000 мАч поддерживает зарядку 80 Вт, вариант 4600 мАч поддерживает зарядку 120 Вт.

Среди прочих характеристик поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS и порт USB-C. Размеры устройства 16,27 x 73,95 x 8,05 мм и вес около 205 г.

Nubia Z40S Pro 80 Вт имеет четыре конфигурации памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Они стоят 3399 юаней, 3699 юаней, 3999 юаней и 4499 юаней соответственно.

Модель 120 Вт выпускается в вариантах 12/512 ГБ и 18 ГБ/1 ТБ. Они стоят 4299 юаней и 6699 юаней. Доступны зелёный и чёрный цветовые варианты.

Ещё есть ограниченный тираж модели Ling Cage 12/256 ГБ по мотивам аниме в специальной коробке. Она стоит 4699 юаней. Продажи начнутся в Китае 26 июля, пишет Gizmochina.

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