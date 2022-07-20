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Представлена платформа Qualcomm W5 для носимых устройств нового поколения
С ней станут лучше производительность и автономность за счёт техпроцесса 4 нм
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В первые годы своего существования смарт-часы и прочие носимые устройства были основаны на создававшихся для смартфонов компонентах. Это было дешевле, но для пользователей устройств производительность и энергопотребление оставляли желать лучшего. Созданные специально для часов чипы подходят лучше и именно такой чип Snapdragon W5 анонсировала Qualcomm.

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После смены нескольких поколений процессоров Snapdragon W5+ и W5 Gen 1 содержат меньше элементов для смартфонов и больше специализированных технологий под носимые устройства. Пользователи ждут от часов как можно более длительной работы и постоянно активных экранов. Для этого нужна архитектура с небольшим энергопотреблением и размером чипа. Qualcomm перешла на компактный и энергоэффективный техпроцесс 4 нм. Её архитектура даёт доступ к ряду востребованных функций, включая уведомления на экране и воспроизведение звука, переключаясь между основным процессором и постоянно активным сопроцессором со сверхнизким энергопотреблением. Смарт-часы на таком гибридном дизайне смогут работать большую часть времени без включения основного процессора. Продолжительность работы без зарядки вырастет соответственно.

Ещё Qualcomm реализовала нечто под названием «острова» с низким энергопотреблением. Это группы подкомпонентов, работающих сообща для выполнения некоторых задач, таких как Wi-Fi, GPS и воспроизведение звука, а также несколько режимов низкого энергопотребления вроде Deep Sleep и Hibernate. Они функционируют совместно с недавно разработанной цепью управления питанием. Всё это приводит к снижению энергопотребления в среднем на 50% по сравнению с чипами прошлого поколения.

В полевых условиях часы с аккумулятором ёмкостью 300 мАч смогут проработать от 28 до 43 часов, а спортивные часы с подключением к 4G и аккумулятором 600 мАч от 48 до 72 часов.

Основная система на чипе SW5100 и сопроцессор QCC5100 используют ядра на Arm. W5 является чипом SW5100 без сопроцессора. SW5100 получил четыре ядра A53 с частотой 1,7 ГГц, двумя ядрами GPU Adreno 702 с частотой 1 ГГц, двумя сигнальными процессорами, Wi-Fi, GNSS и дополнительным модемом 4G. Сопроцессор QCC5100 основан на Cortex M55 с частотой 250 МГц и включает в себя драйвер дисплея, отдельный GPU, радиомодуль Bluetooth 5.3 и не только.

По данным Qualcomm, сочетание этих чипов удваивает производительность и сокращает энергопотребление на 50%. Благодаря переходу на более тонкий техпроцесс системные платы становятся меньше. Это позволяет сделать дизайн на 30% тоньше (4 нм против 12 нм у основного чипа и 22 нм у сопроцессора против 28 нм).

Более быстрый главный процессор открывает новые виды взаимодействия со смарт-часами. Среди них двусторонняя видеосвязь, трёхмерные циферблаты, распознавание изображений в реальном времени, управление умными устройствами и т.д. В W5+ сопроцессор отвечает за непрерывное распознавание и ядро машинного обучения U55 на базе Arm для приложений в сфере здоровья и фитнеса.

Что касается ПО, Qualcomm рассчитывает на Google Wear OS в популярных устройствах и на Android AOSP в недорогих или специализированных моделях для детей, предприятий и т. д. Qualcomm сотрудничала с различными компаниями в деле оптимизации различных возможностей приложений, таких как Tile для Find My Device, NXP для мобильных платежей, Sensory для распознавания речи с низким энергопотреблением.

Осенью компания Mobvoi представит первое устройство на Wear OS и Snapdragon W5+, а Oppo предложит первые смарт-часы W5 с AOSP под названием Watch 3 уже в следующем месяце, пишет Techspot.

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#qualcomm #смарт-часы
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