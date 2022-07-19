Apple сейчас готовится к релизу 13-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с последним процессором M2. В Bloomberg полагают, что в этом году могут быть представлены и другие обновлённые модели. Наверняка они не получат кардинальных изменений во внешнем виде, но производительность вырастет.
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Марк Гурман из Bloomberg полагает, что Apple работает над новыми 14-дюймовым и 16-дюймовым MacBook Pro на чипе M2. Других отличий от нынешних ноутбуков MacBook Pro на процессорах M1 Pro и M1 Max будет минимальное количество.
По сравнению с M1 новые чипы M2 в тестах имеют скромный прирост однопоточной производительности на 11%, многопоточной на 18% и графической на 43%. Усовершенствования M2 Pro и M2 Max помогут улучшить выполнение таких задач, как редактирование видео.
MacBook Air M2 продаётся уже сейчас, а поставки 13-дюймового MacBook Pro на M2 начнутся досрочно 23 июля. Более крупные модели могут выпустить в конце 2022 или начале 2023 года, пишет Techspot.