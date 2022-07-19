Это двукратный прирост производительности по сравнению с RTX 3090

Сначала появились сведения о первых тестах в синтетическом бенчмарке, а теперь дело дошло и до игровой производительности будущей флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090. Она оказалась в 2,2 раза выше по сравнению с RTX 3090 с включенной трассировкой лучей и DLSS на разрешении 4K.

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Последние утечки данных гласят, что карта может поступить в продажу в октябре и стать единственным представителем новой серии в этом году. В 3DMark Time Spy Extreme она показала почти двукратный рост производительности. Теперь карта выдала 160 кадров/с в игре Control на настройках Ultra (с RT и DLSS) на разрешении 4K. Модель указана как AD102 High-Power Draw, что может означать разгон.

По сравнению с RTX 3090 в High-Preset с использованием RT и DLSS получен прирост скорости в 2,2 раза, а если 3090 запустить на Ultra-Preset, прирост до 2,5 раз. Если такая разница будет в большинстве игр, это будет один из самых больших скачков производительности между картами соседних поколений у Nvidia.

Инсайдер Kopite7kimi чуть раньше сообщил, что RTX 4090 способна набрать 20000 баллов в тесте 3DMark Time Spy Extreme. Это двукратный прирост по сравнению с RTX 3090 и на 70-80% по сравнению с RTX 3090 Ti.

Ожидается, что RTX 4090 будет работать на GPU AD102-300, но только версия «Ti» получит полнофункциональный чип. В RTX 4090 рабочими будут 128 SM из 144, что даёт 16384 ядра CUDA. Будет 96 МБ кэш-памяти L2 и 384 ROP. С учётом техпроцесса TSMC 4N можно рассчитывать на частоты до 3 ГГц. Количество ядер выросло на 56% по сравнению с RTX 3090.

Ожидается 24 ГБ памяти GDDR6X на скорости 21 Гбит/с через 384-битную шину, что даст пропускную способность до 1 ТБ/с. Такая же пропускная способность у RTX 3090 Ti, а энергопотребление может вырасти до 450 Вт. Карта будет питаться от одного 16-контактного разъема, обеспечивающего мощность до 600 Вт, пишет WCCFTech.

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