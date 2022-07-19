Появление двух новых смартфонов ожидается ближе к зиме

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Несколько недель минуло с момента появления смартфонов серии Xiaomi 12S, но уже начинают поступать сведения об аппаратах Xiaomi 13. Ранее их ожидали увидеть в ноябре на будущем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Во вторник инсайдер Digital Chat Station поделился новыми данными.

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Он рассказал про одноэлементную батарею мощностью 100 Вт и собственные чипы зарядки Xiaomi. Это может быть обновлённая версия чипа Surge P1 из линейки Xiaomi 12. Surge P1 нужен для повышения эффективности управления питанием, позволяя до 30% сократить тепловые потери.

Сказано также о поддержке быстрой беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт, как в Xiaomi 12S Ultra. Скорее всего будет установлен экран с разрешением 2K с частотой 120 Гц.

Ожидается появление двух моделей — Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Наверняка до ноября появятся новые подробности об этих устройствах, надеется Gizmochina.

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