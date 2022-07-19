Смартфон Samsung Galaxy A04s прошёл процедуру сертификации Федеральной комиссии по связи США. Это означает, что его поступления в продажу осталось ждать недолго. Смартфон нашёлся также на сайтах бенчмарка GeekBench и сертификации BIS India, что позволило увидеть ряд спецификаций.
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Аппарат обладает модельным номером SM-A045M. У него в комплекте будет зарядное устройство 5 В/3 А и 9 В/2,77 А с поддержкой USB PD. Это должно означать мощность зарядки 25 Вт.
Среди других характеристик у него WiFi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC и отсек для карт памяти microSD. Ранее говорилось о процессоре Exynos 850 и 4 ГБ оперативной памяти. Графическим процессором здесь будет Mali G52. Задняя сторона может быть сделана из поликарбоната, сбоку находится сканер отпечатков. Ожидается экран LCD, разъём 3,5 мм и порт USB Type-C. Ещё сзади будет две камеры.
Анонсирован смартфон может быть в августе, пишет Gizmochina.