Потребители по всему миру затягивают пояса

Аналитическая компания Canalys опубликовала кое-какие статистические данные. Согласно этим данным, потенциальные покупатели смартфонов переключают с аппаратов средней ценовой категории на дешёвые. Бюджетные модели становятся всё более функциональными и производительными, тогда как цены на всё остальное растут и заставляют задуматься, что необходимо купить, а без чего можно обойтись. Естественно, на Apple всё это никак не влияет и снижать цены на свои элитарные смартфоны она не собирается.

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Мировые поставки смартфонов сократились на 9% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Доля Samsung сейчас 21% за счёт востребованности смартфонов средней ценовой категории Galaxy A. Apple вторая с 17%, поскольку дорогие iPhone 13 покупают в больших количествах. Следом располагаются Xiaomi, Oppo и Vivo, потерявшие за год от 1% до 3%.

Аналитик Canalys говорит, что вызванный по большей частью инфляцией спад продаж заставляет производителей пересмотреть планы по поводу того, что именно им следует выпускать. Он охарактеризовал средний ценовой сегмент как перенасыщенный, пишет Neowin.

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