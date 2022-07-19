Их нет у гибких смартфонов Samsung нынешнего поколения

Samsung не стала включать в комплект поставки смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 адаптер питания, якобы чтобы сократить объём электронного мусора, а заодно сэкономить. Этой практике скоро придёт конец с началом продаж моделей Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. По данным одной организации сертификации, в некоторых версиях этих смартфонов зарядное устройство в коробке присутствует.

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Бразилия не первый год досаждает производителям популярных устройств вроде Apple и Samsung, заставляя комплектовать их то зарядными адаптерами, то наушниками. Власти этой страны полагают, что потребители и без того дорого платят за электронику, чтобы ещё и отдельно покупать аксессуары для неё.

Пока неизвестно, включит ли Samsung в комплект поставки наушники и кабель для зарядки. Судя по появившемуся скриншоту сертификации ANATEL, зарядное устройство будет у следующих моделей:

Galaxy Z Fold 4 — SM-F936B/DS с двумя SIM-картами

Galaxy Z Flip 4 — SM-F721B с одной SIM-картой

Если Samsung не станет соблюдать законы Бразилии, в этой стране её может ждать большой штраф, пишет WCCFTech. Раскошелиться на адаптер в комплекте в итоге будет дешевле, чем платить такие штрафы и тем более перестать продавать свою продукцию в стране с численностью населения как в Бразилии.

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