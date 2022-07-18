Отличий от модели двухлетней давности будет очень немного

Почти два года назад был представлен планшет Galaxy Tab A7 и для компании Samsung наступает пора выпустить новую версию в этой ценовой категории. Сведения о будущем устройстве говорят, что изменений в нём будет совсем немного.

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Инсайдер Snoopy Tech в Твиттере сообщил, что отличия модели SM-T503N от устройства 2020 года по внешнему виду и спецификациям минимальные. У него будет хранилище 32 ГБ с поддержкой карт памяти и 3 ГБ оперативной памяти. Основная камера снова 8 Мп, передняя 5 Мп, аккумулятор 7040 мАч и экран TFT 10,4 дюйма с разрешением 1200 x 2000.

Прирост производительности может принести новый процессор Unisoc T618, как в Galaxy Tab A8 (2021 г.). У него выше тактовая частота и лучше графическая составляющая по сравнению с чипом Snapdragon 662. Однако, техпроцесс 12 нм может означать более высокий расход энергии и ухудшение автономности.

Дизайн Galaxy Tab A7 (2020) останется неизменным, про размеры и цветовые варианты ясности пока нет. При этом цена может стать заметно ниже. Стоимость в $199 означает снижение на $30, пишет Nextpit.

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