Смартфон Samsung Galaxy A23 5G обнаружился на сайте сертификации Федеральной комиссии по связи США (FCC), что означает его скорое поступление в продажу. Аппарат имеет разные модельные номера, что говорит в пользу нескольких конфигураций памяти. Видели его и на других сайтах сертификации, таких как BIS India, и в бенчмарке Geekbench. Ожидается использование процессора Snapdragon 695 и 4 ГБ оперативной памяти.
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На сайте FCC модели следующие:
- SM-A236M/DS, SM-A236M/DSN, SM-A236M/N
- SM-A236B/DS, SM-A236B/DSN, SM-A236B/N
- SM-A236E/DS, SM-A236E/DSN, SM-A236E/N
A23 5G должен получить зарядку мощностью 25 Вт и три или четыре задние камеры, Wi-Fi на полосах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 и NFC. Из названия очевидна поддержка стандарта связи 5G. Geekbench показал процессор Snapdragon 695 и 4 ГБ памяти, Android 12 и оболочку OneUI 4.1.
Прежние утечки говорили об основной камере 50 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и сенсорах макро и глубины по 2 Мп. Разрешение передней камеры может составить 13 Мп, сообщает Gizmochina.