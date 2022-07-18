Apple не так давно запустила пробное производство аппаратов линейки iPhone 14, а промышленное производство должно стартовать в августе. Некоторые аналитики настороженно относятся к перспективам этого производства. Работа над моделью iPhone 14 отстаёт от графика и могут возникнуть проблемы с дефицитом материалов из-за мировой инфляции.
реклама
Должно быть анонсировано четыре модели iPhone 14. Вместо одной большей модели будут iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. По сведениям эксперта по поставкам дисплеев Росса Янга, из-за этого производство и отстаёт от графика. Янг недавно сообщил, что поставки панелей для iPhone 14 Max «сильно отстают от нужного уровня». У модели Pro таких проблем нет и там объём поставок втрое выше.
iPhone 14 Max получит не такой экран, как у Pro. В последнем есть технология ProMotion для смены частоты обновления. Это означает, что iPhone 14 Pro Max имеет адаптивную частоту в 120 Гц, а обычный Max останется на 60 Гц.
Это не первые такие проблемы Apple в нынешнем году. Компания решила поставить более дорогую переднюю камеру и в мае сообщалось о проблемах с их поставками.
Причиной выпуска двух моделей с большими экранами является желание Apple увеличить продажи в Китае и других странах, где подобные смартфоны популярны, пишет Gizmochina.