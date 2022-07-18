В Центробанке вынашивают планы по обязательной регистрации новых пользователей в мобильных приложениях других банков посредством единой биометрической системы (ЕБС). Планы эти были опубликованы на сайте Центробанка. Если проект будет реализован, при отсутствии в приложениях биометрической авторизации банки не смогут выдавать через них кредиты и открывать вклады.
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Сейчас в мобильных банковских приложениях происходит оформление значительной части вкладов и получение кредитов. Для регистрации в этих приложениях обычно применяются ранее полученные пользователями банковские карты. Пока что проект Центробанка затрагивает только новых клиентов банков. Перед банками стоит выбор — либо они заставляют проходить идентификацию в мобильном приложении посредством единой биометрической системы, либо не смогут выдавать в этих предложениях кредиты.
Предположительно, для включения в приложения подобной функциональности банкам потребуются суммы в размере 10–15 млн рублей. Главная проблема заключается в другом — в небольшом количестве доступных сейчас в ЕБС пользовательских данных. К настоящему времени там зарегистрировано 236400 пользователей.
Руководитель «Национального платежного совета» Алма Обаева полагает, что данные меры со стороны Центробанка выглядят насильственными. Безопасность единой системы биометрической авторизации может быть уязвимой. По её мнению, государство любыми способами хочет заполучить биометрические данные граждан, сообщает Коммерсантъ.