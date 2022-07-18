ADATA позволяет сделать доступ к данным ещё быстрее

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Продолжая январскую презентацию на мероприятии CES, компания ADATA анонсировала SSD на основе нового интерфейса. Устройства с кодовыми именами Blackbird и Nighthawk представлены официально.

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ADATA показала дизайн новых SSD и поделилась сведениями о производительности. SSD PCIe Gen5 x4 имеет совместимость с NVMe 2.0 и выдаёт скорость последовательного чтения до 14 ГБ/с и записи 12 ГБ/с. Применяется разработанная ADATA собственная система охлаждения.

Новый SSD XPG может базироваться на Project Blackbird, с учётом его цвета и наличия радиатора для охлаждения контроллера. SSD Blackbird должен работает с контроллером SM2508, что означает скорость произвольного чтения до 1800 тысяч IOPS и записи до 1600 тысяч IOPS. Вместимость достигает 8 ТБ.

Также ADATA анонсировала память XPG Slayer RGB DDR5 с частотой до 7000 МТ/с. Этого будет хватать для работы на будущих процессорах Intel и AMD, способных на поддержку скоростей 5600 МТ/с, сообщает Videocardz.

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