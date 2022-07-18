Инженерный образец Intel Core i5-13600K проверили в тестах в Китае

Компания Enthusiastic Citizen (ECSM) заполучила в своё распоряжение предсерийный образец процессора Intel Core i5-13600K. В данном случае это ES3 (Технический образец 3) с такой же тактовой частотой, на которой работает QS (Квалификационный образец). Фотография процессора отсутствует.

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Его протестировали с пользовательской настройкой тактовой частоты, чтобы характеристики совпадали с образцом QS. Ядра Performance у ES3 обычно работают на частоте 5,1/4,9 ГГц, а ядра Efficient на частоте 3,9 ГГц. У QS эти частоты чуть выше. Авторы тестов установили частоту ядер Performance на 5,1 ГГц, ядра Efficient на 4 ГГц.

Core i5-13600K имеет 6 производительных ядер и 8 экономичных. Это даёт 14 ядер и 20 потоков, что стало шагом вперёд по сравнению с Alder Lake i5-12600K с его 10 ядрами и 16 потоками.

У 12600K предел разгона потребления PL2 установлен на 150 Вт, у 13600K он увеличен (быть может, он составляет 228 Вт). В тестах процессор достиг 176 Вт, но автор тестов полагает, что серийные процессоры могут расходовать не более 160 Вт. Напряжение процессора составляло 1,31 В.

i5-13600K набрал 830 баллов в одноядерном тесте CPU-Z и 10031 балл в многоядерном. Это заметный прирост многоядерной производительности на фоне с 12600K с его 768 и 5590 баллами соответственно (+8% и +79%).

В Cinebnech R23 i5-13600K получил 1387 баллов в одноядерном тесте и 24420 в многоядерном. Это прирост на 40% в многоядерном тесте и падение на 26% для в одноядерном, объяснения чему на даётся, пишет Videocardz.

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