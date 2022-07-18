В августе от компании Samsung ждут анонса гибких смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Публикация в ET News содержит сведения о моделях уже следующего года Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5. В статье говорится о процессорах для этих устройств, камерах и предположительных объёмах производства.
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От близких к производителю источников стало известно, что гибкие смартфоны следующего года получат процессор Snapdragon 8 Gen 2. Анонс этого чипа от Qualcomm ожидается в нынешнем ноябре.
Z Fold 5 станет обладателем трёх камер с основной 50 Мп на сенсоре ISOCELL GN3 и передней камеры 12 Мп. Сведений о камерах аппарата Z Flip 5 пока нет.
Зато говорится, что Samsung собирается продать свыше 10 млн экземпляров Z Fold 5 и Z Flip 5, которые появятся во втором полугодии 2023 года. Это означает реализацию 8 млн единиц Z Flip 5 и 2 млн Z Fold 5. Что касается входящих скоро Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, их совокупный объём продаж ожидается на уровне 15 млн экземпляров.
Samsung пока не назвала конкретную дату проведения очередного мероприятия Unpacked. Недавно сообщалось, что это случится 10 августа. Тогда должны состоятся анонсы Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 и часов Galaxy Watch 5 / Watch 5 Pro. Начало их продаж ожидается 26 августа, пишет Gizmochina.