Самый значительный спад наблюдается на потребительском рынке

Поставки жёстких дисков в последнее десятилетие сокращаются, а потребители всё чаще отдают предпочтение твердотельным накопителям на флэш-памяти из-за их преимущества в скорости и долговечности. Мобильные устройства значительно выигрывают от экономии места и энергии от чипов памяти, цена за гигабайт у которых заметно снизилась.

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Согласно отчёту фирмы Trendfocus, поставки жёстких дисков во втором квартале этого уменьшились примерно до 45 млн единиц, что на 33% хуже прошлогоднего результата. Для сравнения, в 2010 году было выпущено более 650 млн HDD, то есть около 162 млн за квартал.

Спрос на высокопроизводительные корпоративные HDD упал до 2,5 млн единиц. Сохраняющийся дефицит компонентов стал одним из факторов этого падения.

На потребительском рынке всё значительно хуже. Поставки 3,5-дюймовых HDD для ПК и бытовой электроники уменьшились более чем на 30% по сравнению с предыдущим кварталом и равны около 13 млн единиц. Trendfocus говорит о существенном спаде спроса в сегментах видеонаблюдения, ПК и розничной торговли.

Главный спад был на рынке 2,5-дюймовых HDD, где поставки упали на 40% по сравнению с предыдущим кварталом и равны около 11 млн. Это ожидаемо, поскольку сейчас почти все ноутбуки выходят с флэш-памятью. Ослабление спроса в розничной торговле тоже сыграло заметную роль. Поставки бытовой электроники с дисками 2,5 дюйма составляют незначительную часть от общего объёма.

Криптовалюта Chia в прошлом году стала причиной резкого роста продаж HDD. На фоне того роста сейчас и наблюдается падение.

Microsoft со следующего года постарается заставить OEM-производителей применять в качестве загрузочных дисков в компьютерах только SSD. Это может стать причиной дальнейшего падения поставок жёстких дисков, пишет Techspot.

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