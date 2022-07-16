Смарт-часы Amazfit GTR 4 и GTS 4 не были представлены на этой неделе с другими продуктами этого производителя. Из чего можно сделать вывод, что им в будущем будет посвящено отдельное мероприятие. Зато в сети появились изображения этих устройств, подтвердившие несколько ожидаемых изменений.
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Amazfit GTR 4 получают обновлённый дизайн. Они выглядят более прочными с переработанными кнопками и более плоскими краями. Размер круглого экрана AMOLED составляет 1,43 дюйма. Это чуть больше по сравнению с предшественником и почти на уровне прошлогоднего GTR 3 Pro.
Ещё Amazfit GTR 4 могут улучшенным биометрическим сканером. Ёмкость аккумулятора выросла до 475 мАч с 450 мАч, но не говорится, приведёт ли это к увеличению автономности.
Прямоугольные часы Amazfit GTS 4 похожи на Amazfit GTS 3. Их экран AMOLED сохранил размер 1,75 дюйма и получил более толстую цифровую кнопку заводной головки. Часы стали толще и тяжелее предшественников, чему могли поспособствовать более крупный аккумулятор и новый датчик.
Обе модели получили микрофон и звуковую систему. Это даёт возможность выполнять телефонны
е звонки через Bluetooth и голосового помощника. GPS поддерживает двухдиапазонный режим и до пяти спутников.
Ведётся непрерывный мониторинг сердечного ритма, уровней кислорода в крови и стресса. Появятся новые циферблаты вместе с более чем 150 спортивными режимами и интеллектуальными функциями распознавания. Цены на эти часы пока неизвестны, пишет Nextpit.