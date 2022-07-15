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Часы Huawei Watch 3 Pro с ЭКГ появятся в Китае 27 июля
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Несколько месяцев назад в Китае были представлены смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro, которые затем появились и в других регионах, в том числе в Европе. Теперь в Китае готовится к релизу версия этих часов с поддержкой электрокардиограммы. Они должны поступить в продажу 27 июля. Вместе с этими часами представят такие продукты, как FreeBuds Pro 2, Smart Screen S Pro 86, новый MateBook X Pro, MatePad Pro 11 и Huawei Enjoy 50 Pro.

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Часы предлагаются в размерах 43 мм и 46 мм, с диагональю экрана 1,32 дюйма и 1,43 дюйма соответственно. В обоих случаях это панель AMOLED, керамический корпус и сапфировое стекло.

У часов есть пульсометр, датчик SpO2, измерение температуры тела, трекер сна, стресса и не только. ЭКГ позволить наблюдать за сердечным ритмом и электрической активностью сердца пользователя. Имеется 100 спортивных режимов, включая 18 профессиональных.

Часы работают на операционной системе HarmonyOS и оснащены телефонными вызовами через Bluetooth, показом уведомлений и поддержкой приложений. Ещё у них есть электронный кошелёк и встроенный NFC. Модель 46 мм должна работать 14 дней, а 43 мм 7 дней, пишет Gizmochina.

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