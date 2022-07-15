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Добыча одного биткоина сейчас стоит $13000
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Курс биткоина сейчас в три с лишним раза меньше рекордного значения конца прошлогодней осени, другие криптовалюты подешевели примерно на столько же. Это не радует майнеров и просто купивших криптовалюту за деньги, но не всё так плохо, как кажется.

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Фирма JPMorgan Chase & Co. пишет, что с начала июня стоимость добычи биткоина снизилась примерно до $13000 с прежних $24000. Bloomberg связывает это с приходом криптозимы, но трудно понять, хорошо это или плохо для будущего курса криптовалют.

Причина падения себестоимости майнинга очевидна. С падением криптовалют многие майнеры не проявили стойкости духа и принялись распродавать оборудование. Сложность сетей упала и доход оставшихся в криптовалюте начал расти. К тому же сейчас лето и в некоторых регионах из-за жары майнерам пришлось отключать оборудование. Например, такие сообщения были из Техаса. Опять же, это увеличивает прибыль остальных майнеров. Также в JPMorgan считают, что майнеры используют всё более эффективные устройства.

Снижение себестоимости майнинга делает его более прибыльным, удерживая курс от дальнейшего падения, пишет Techspot. С другой стороны, некоторые полагают, что стоимость добычи криптовалюты показывает дно, до которого может упасть её курс. Из этого можно сделать неприятный для некоторых вывод, что биткоин ещё может подешеветь до $13000 с нынешних $20000. Однако, вряд ли стоит рассчитывать, что криптовалюты упадут до нуля и порадуют тем сам геймеров и любителей «честных заработков». Если этого не происходило в прежние годы, то вероятность этого ещё ниже сейчас, когда в криптовалюты вложили миллиарды крупные компании и целые государства.

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#криптовалюты
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