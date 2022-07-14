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Intel может поднять цены на процессоры
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Желающим обзавестись новым процессором есть смысл подумать над тем, чтобы не откладывать это дело в долгий ящик. Появилась информация, что Intel  сообщила клиентам об увеличении цен большинства своих процессоров в конце года по причине роста расходов. 

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Nikkei Asia сообщает, что осенью Intel планирует поднять цены на флагманские модели, потребительские и серверные процессоры, чипы Wi-Fi и контроллеры. Цены будут расти в диапазоне от однозначных значений до 20%.

Решение Intel может быть связано с подорожанием товаров, материалов, доставки и рабочей силы. Растёт и инфляция, заставляя потребителей дважды подумать, прежде чем купить что-то не самое нужное. В результате падают продажи ПК, телевизоров и смартфонов, хотя компания TSMC увеличила прогнозы по своим доходам.

Intel предупреждала о повышении цен ещё в апреле. Генеральный директор Пэт Гелсингер заявил тогда, что компания «поднимет продукты на более высокие ценовые уровни». Другой намёк дал финансовый директор Дэйв Циммер, высказавшийся о точечном повышении цен в определённых сегментах.

Рост цен может затронуть и новые процессоры Raptor Lake, ожидаемые в конце года. Осталось узнать, что на этом фоне собирается делать AMD. Пока же в статистике Steam доля процессоров Intel составляет около 70%, напоминает Techspot.

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#intel
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BarDuck
22:30
Отдал бы лучше Intel. В соседней теме пишут про подорожание на 20%, дабы компенсировать расходы на производство. Есть повод помочь, а то какие-то мутные фонды.
Билл Гейтс обещает отдать всё своё состояние на благотворительность
Виктор Викторович
22:30
все, чео ты достиг, это покупать недоядерник 5600х с алика, через 2 года после релиза, неудачник.
Cloudpunk доберется до PlayStation 5 в августе
OhOtNiChEk
22:28
Грусть. Следом же и АМД подымут, долго ждать не придется
Intel может поднять цены на процессоры
Виктор Викторович
22:27
а мог бы взяь 12600к, который куколдит и 5800х, включительно, но ты же амудябой, даже на аватаре у тебя герой-дурачок из фильма.
Cloudpunk доберется до PlayStation 5 в августе
BarDuck
22:26
13600к от 35000р?
Intel может поднять цены на процессоры
BarDuck
22:25
Это где например?
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V.L.A.D.L.E.N
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Неужели это говно и впрямь кто-то будет читать от и до? Зачем это УГ на оверах?
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