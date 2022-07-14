Такие слухи могут быть призваны заставить поторопиться с покупкой

Желающим обзавестись новым процессором есть смысл подумать над тем, чтобы не откладывать это дело в долгий ящик. Появилась информация, что Intel сообщила клиентам об увеличении цен большинства своих процессоров в конце года по причине роста расходов.

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Nikkei Asia сообщает, что осенью Intel планирует поднять цены на флагманские модели, потребительские и серверные процессоры, чипы Wi-Fi и контроллеры. Цены будут расти в диапазоне от однозначных значений до 20%.

Решение Intel может быть связано с подорожанием товаров, материалов, доставки и рабочей силы. Растёт и инфляция, заставляя потребителей дважды подумать, прежде чем купить что-то не самое нужное. В результате падают продажи ПК, телевизоров и смартфонов, хотя компания TSMC увеличила прогнозы по своим доходам.

Intel предупреждала о повышении цен ещё в апреле. Генеральный директор Пэт Гелсингер заявил тогда, что компания «поднимет продукты на более высокие ценовые уровни». Другой намёк дал финансовый директор Дэйв Циммер, высказавшийся о точечном повышении цен в определённых сегментах.

Рост цен может затронуть и новые процессоры Raptor Lake, ожидаемые в конце года. Осталось узнать, что на этом фоне собирается делать AMD. Пока же в статистике Steam доля процессоров Intel составляет около 70%, напоминает Techspot.

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