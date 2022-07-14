Насколько медленнее становится RTX 3090 с меньшим объёмом памяти

Российский YouTube-канал PRO Hi-Tech получил в своё распоряжение копию пользовательских BIOS карты GeForce RTX 3090, изменяющую характеристики памяти. Уже существует немало модификаций памяти карт серии GeForce RTX 30, но обычно это физическая замена на более быстрые модули памяти или более вместительные. На этот раз речь идёт о программных изменениях на основе пользовательских BIOS с разными настройками памяти. Это дало возможность протестировать, как GeForce RTX 3090 будет проявлять себя с меньшим объемом памяти и её меньшей пропускной способностью.

реклама

Использовались два пользовательских BIOS, один с памятью 20 ГБ и 320-битной шиной, другой с 12 ГБ и 192-битной шиной. Скорость памяти одинакова в обоих случаях, но из-за более узкой шины максимальная пропускная способность упала с 936 ГБ/с до 780 и 468 ГБ/с соответственно.

Каждый BIOS рассмотрели в синтетических тестах 3DMark TimeSpy/Port Royal и ряде игр. Стандартная RTX 3090 24 ГБ получает 18388 баллов в Time Spy Graphics, версия с 20 ГБ набрала 17686, а 12 ГБ имеет 13996 баллов, потеряв почти 24% производительности.

В итоге скорость карты составляет 76%-85% при 12 ГБ и 192-битной шине и 95%-96% при 20 ГБ и 320 битах. Это может объяснить, почему Nvidia не стала реализовывать планы по выпуску модели RTX 3080 20 ГБ, которая в прошлом году была замечена в российских магазинах.

Ещё проверили пользовательский BIOS для GeForce RTX 3060. Эта карта имеет 12 ГБ памяти GDDR6 с шиной 192 бит. Пользовательский BIOS отключает 4 ГБ памяти и урезает ширину до 128 бит, превращая RTX 3060 в модель с 8 ГБ и 128-битной шиной. Карта работает на 18% медленнее в играх и расходует меньше энергии, пишет Videocardz.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь



