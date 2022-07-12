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Анонсирован смартфон Realme GT 2 Master Explorer на Snapdragon 8+ Gen 1 с памятью LPDDR5X
Также здесь есть экран AMOLED с частотой 120 Гц
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Во вторник в Китае состоялся анонс смартфона Realme GT 2 Master Explorer. Это устройство приходит на смену ранее выпущенному Realme GT Master Explorer и становится первым у этого бренда на новом флагманском процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Среди других отличительных черт экран AMOLED с частотой 120 Гц, память LPDDR5X и улучшенный блок теплоотвода. Это первый аппарат Realme с зарядкой 100 Вт.

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Смартфоны Realme «Master Edition» известны своим внешним видом. Realme GT 2 ME получил кожаную заднюю панель с металлическим корпусом и заклёпками по краям. У экрана AMOLED есть отверстие по центру и тонкие рамки, а защищён он стеклом Gorilla Glass Victus. Размеры корпуса 161,3 х 74,3 х 8,2 мм, вес 199 г.

Экран размером 6,7 дюйма получил разрешение 1080 x 2400 пикселей, 10-битный цвет, частоту 120 Гц, 100% цветового диапазона DCI-P3, поддержку HDR10+ и встроенный сканер отпечатков. Имеется независимый графический чип X7 для вставки кадров со сверхнизкой задержкой.

Оперативная память LPDDR5X потребляет на 20% меньше энергии по сравнению с LPDDR5. Установлено хранилище стандарта UFS 3.1 и система жидкостного охлаждения с двойной испарительной камерой.

Анонсированный ранее в этом году Realme GT Neo 3 поддерживает зарядку 150 Вт. Затем выпустили Realme Q5 Pro/GT Neo 3T с зарядкой 80 Вт. Realme GT 2 ME получил промежуточное значение в 100 Вт. На полную зарядку от нуля должно уйти 25 минут.

Разрешение передней камеры составляет 16 Мп. Основная камера 50 Мп работает на сенсоре Sony IMX766 с оптической стабилизацией. Сверхширокоугольная камера обладает разрешением 50 Мп и полем обзора 150 градусов, камера-микроскоп 2 Мп увеличивает объекты в 40 раз.

Смартфон работает на Android 12 с оболочкой Realme 3.0. Среди вариантов связи две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, двухчастотный GPS, NFC, USB Type-C и разъём 3,5 мм.

Предлагаются три конфигурации: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ за 3499 юаней, 3799 юаней и 3999 юаней соответственно. Есть коричневый, чёрный и белый цветовые варианты. Продажи в Китае начнутся 19 июля, сообщает Gizmochina.

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#смартфоны #realme
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