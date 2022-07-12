Для тех, кто хочет просто быть на связи

12 июля бренд Nokia анонсировал три сотовых телефона под названиями Nokia 2660 Flip, Nokia 8210 4G и Nokia 5710 XpressAudio. Они обладают традиционным дизайном подобного рода устройств, но при этом есть и некоторые современные функциональные возможности. Так, Nokia 8210 4G может подключаться к сотовым сетям 4G, как видно из названия. Ещё интереснее Nokia 5710 XpressAudio со встроенными наушниками TWS на задней панели.

реклама

Nokia 2660 Flip представляет собой телефон-раскладушку. В результате у него два экрана: QVGA 2,8 дюйма внутри и QQVGA 1,77 дюйма сзади, а также отсек для двух SIM-карт.

Аппарат работает на процессоре Unisoc T107 и у него хранилище 128 МБ, а также можно поставить карту microSD до 32 ГБ. Ёмкость батареи составляет 1450 мАч, что даёт до 20 дней в режиме ожидания. Есть FM-радио, причём даже без подключения наушников. Ещё предлагаются MP3-плеер и VGA-камера.

Nokia 8210 4G является версией телефона 20-летней давности с поддержкой 4G. Внешний вид устройства претерпел мало изменений. Можно поставить сюда две SIM-карты, используется система S30+. Размер экрана QVGA составляет 2,8 дюйма. Корпус сделан из прочного поликарбоната.

Внутри находится процессор Unisoc T107, аккумулятор 1450 мАч даёт до 19 дней в режиме ожидания. Ещё есть VGA-камера, хранилище 128 МБ с возможностью расширения до 32 ГБ, FM-радио и MP3-плеер. Не забыта и игра «Змейка».

Nokia 5710 XpressAudio выполнен в форм-факторе слайдер. Когда корпус раздвигается, появляется отсек для хранения наушников TWS. Аппарат обладает экраном 2,4 дюйма с разрешением QVGA и кнопками управления звуком сбоку.





Сзади размещена камера VGA, внутри съёмный аккумулятор 1450 мАч, работающий до 6 часов в режиме разговора в сети 4G. Можно поставить две SIM-карты, используется процессор SoC Unisoc T107, хранилище 128 МБ с поддержкой карт памяти до 32 ГБ.

Nokia 8210 4G и Nokia 2660 Flip будут стоит 64,99 фунтов. Nokia 5710 XpressAudio оценили в 74,99 фунтов, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь



