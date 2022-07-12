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Motorola Edge 30 Ultra в Европе будет стоить от 899 евро
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Компания Motorola продолжает готовится к релизу очередного смартфона серии Edge. Новинкой станет модель Motorola Edge 30 Ultra.

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В преддверии анонса этого устройства, известного также под названием Moto X30 Pro, появились сведения о его цене в Европе. Аналитик Нильс Аренсмайер сообщает, что смартфон будет предлагаться за 899 евро за версию с 12 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища.

Будет интересно посмотреть на уровень спроса на такой дорогой аппарат при наличии популярных конкурентов вроде Apple iPhone 13 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. Предположительно, устройство от Motorola получит экран AMOLED 6,67 дюйма с разрешением экрана Full HD+ и частотой 144 Гц. Внутри находится флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Ожидается использование основной камеры с разрешением 200 Мп на сенсоре Samsung ISOCELL HP1. Рядом будет сверхширокоугольная камера 50 Мп и ещё одна 12 Мп. Разрешение передней камеры может составить 60 Мп.

Установлена система Android 12, близкая к чистому варианту от Google. Ёмкость аккумулятора должна быть 5000 мАч с поддержкой зарядки 125 Вт, сообщает Gizmochina.

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