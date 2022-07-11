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Планшет Honor Tablet 8 получит экран 2K и Snapdragon 680 SoC
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Honor в прошлом году представила планшеты серии V7. Теперь для Китая компания готовит недорогую модель Honor Tablet 8. Стали известны некоторые характеристики этого устройства.

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Планшет с модельным номером HEY-W09 станет обладателем экрана с разрешением экрана 2K, при этом его диагональ пока не сообщается. Внутри находится процессор Qualcomm Snapdragon 680, но ещё нет данных по объёму памяти и хранилища. Неизвестна и ёмкость аккумулятора, но речь идёт о наличии зарядки мощностью 22,5 Вт.

Компания не назвала дату релиза планшета для китайского рынка. Его можно ждать наряду со смартфоном Honor x40i и смарт-телевизорами серии Honor Smart Screen X3 в конце июля, пишет Gizmochina.

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