Его может получить смартфон Xiaomi MIX 5

В мае прошлого года компания Xiaomi анонсировала технологию проводной зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт и беспроводной мощностью 120 Вт. Информации об использовании варианта 120 Вт пока нет, а вот более мощное предложение скоро может быть выпущено с очередным смартфоном. Об этом говорит получение зарядным устройством сертификата организации 3C.

реклама

Изображение показывает адаптер питания с модельным номером MDY-13-EU. Сертификация говорит о поддержке скорости зарядки 20 В / 10 А (200 Вт). Адаптер обратно совместим с зарядкой 5V3A, 9V3A, 11V6A и 17V10A. Сертификация 3C может свидетельствовать о скором появлении этого адаптера на прилавках.

Адаптер HyperCharge должен заряжать смартфон полностью менее чем за 10 минут. Ранее производитель показал работу адаптера такой мощности со смартфоном Xiaomi Mi 10 Ultra с аккумулятором 4500 мАч. Аккумулятор 4000 мАч до 50% заряжается за 3 минуты, а до 100% ещё за 5 минут.

Когда Xiaomi анонсирует подобный смартфон, пока неизвестно. Её может опередить компания iQOO. Модель iQOO 10 получит зарядку 120 Вт, а iQOO 10 Pro 200 Вт.

Xiaomi MIX 5 ожидается во второй половине года. В прошлогоднем Xiaomi MIX 4 мощность зарядки составляет 120 Вт, напоминает Gizmochina.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь



