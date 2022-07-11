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Зарядное устройство Xiaomi мощностью 200 Вт прошло сертификацию 3C
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В мае прошлого года компания Xiaomi анонсировала технологию проводной зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт и беспроводной мощностью 120 Вт. Информации об использовании варианта 120 Вт пока нет, а вот более мощное предложение скоро может быть выпущено с очередным смартфоном. Об этом говорит получение зарядным устройством сертификата организации 3C.

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Изображение показывает адаптер питания с модельным номером MDY-13-EU. Сертификация говорит о поддержке скорости зарядки 20 В / 10 А (200 Вт). Адаптер обратно совместим с зарядкой 5V3A, 9V3A, 11V6A и 17V10A. Сертификация 3C может свидетельствовать о скором появлении этого адаптера на прилавках.

Адаптер HyperCharge должен заряжать смартфон полностью менее чем за 10 минут. Ранее производитель показал работу адаптера такой мощности со смартфоном Xiaomi Mi 10 Ultra с аккумулятором 4500 мАч. Аккумулятор 4000 мАч до 50% заряжается за 3 минуты, а до 100% ещё за 5 минут.

Когда Xiaomi анонсирует подобный смартфон, пока неизвестно. Её может опередить компания iQOO. Модель iQOO 10 получит зарядку 120 Вт, а iQOO 10 Pro 200 Вт.

Xiaomi MIX 5 ожидается во второй половине года. В прошлогоднем Xiaomi MIX 4 мощность зарядки составляет 120 Вт, напоминает Gizmochina.

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