Как обычно, в начале осени от Apple ждут выпуска очередного поколения айфонов. В преддверии появления аппаратов iPhone 14 в интернете периодически публикуется неофициальная информация о них.
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Инсайдер iHacktu ileaks пишет, что анонс этих смартфонов назначен на 13 сентября. Предварительные заказы в США начнут принимать 16 сентября, а продажи стартуют 23 сентября. Всё это не было подтверждено официальными представителями Apple.
Ожидается релиз моделей iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 и 14 Pro будут обладать экранами размером 6,1 дюйма, у 14 Max и 14 Pro Max диагональ составит 6,7 дюйма.
Впервые отличия между моделями Pro и не Pro будут настолько значительными. У Pro вместо широкого выреза на экране под камеру будет круглое отверстие и работать они станут на новом процессоре A16 Bionic. Остальные модели останутся на прошлогоднем процессоре.
Вместе с iPhone 14 можно рассчитывать на анонс часов Apple Watch Series 8, пишет Gizmochina.