Зачем это нужно, является отдельным вопросом

В конце нынешнего месяца или в начале следующего ожидается анонс смартфона OnePlus 10T в странах вроде Индии и Китая. Недавно аппарат с модельным номером PGP110 был замечен в бенчмарке AnTuTu с рекордным результатом тестирования в 1.131.151 балл. Следующая утечка данных показала, что этот аппарат может стать рекордсменом OnePlus по объёму оперативной памяти.

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Ранее говорилось, что у OnePlus 10T будет 8/12 ГБ памяти и хранилище 128/256 ГБ. Теперь инсайдер Digital Chat Station сделал заявление, что у 10T будет также 16 ГБ памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилище UFS 3.1.

Ранее OnePlus не выпускала моделей с таким количеством памяти. Известно также об использовании процессора Snapdragon 8+ Gen 1, экрана AMOLED 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, аккумулятора 4800 мАч с зарядкой 150 Вт.

OnePlus может представить два аппарата на Snapdragon 8+ Gen 1. Отличаться они должны своими камерами. 10T получит переднюю камеру 32 Мп, основную 50 Мп, сверхширокоугольную 16 Мп и ещё одну 2 Мп. Версия для Китая имеет камеры попроще, 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Передняя камера может быть 16 Мп, пишет Gizmochina.

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