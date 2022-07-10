Аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что компания Samsung в следующей серии флагманских смартфонов Galaxy S может перейти на процессоры исключительно от Qualcomm. Это может стать серьёзным изменением подхода Samsung. На протяжении долгих лет южнокорейский производитель в разных странах продавал свои смартфоны на разных процессорах, в том числе на собственных Exynos.
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В США смартфоны серий Galaxy S и Note выходили только на Snapdragon, к неудовольствию пользователей в Европе и Азии. Чипы Exynos считаются уступающими Snapdragon по производительности, эффективности и прочим показателям. Чипы Qualcomm обычно обеспечивают более стабильную работу приложений и игр.
Куо пишет, что Galaxy S23 может не получить Exynos 2300 на техпроцессе 4 нм, поскольку он во всех отношениях проигрывает конкуренцию процессору SM8550. Это может сделать доминирование Qualcomm на рынке Android-устройств ещё более внушительным.
Трудно сказать, что станет с брендом Samsung Exynos в будущем. Компания совместно с AMD потратила немало времени и усилий при разработке Exynos 2200 для Galaxy S22, но проблемы чипов прежних поколений никуда не делись. В апреле глава Samsung Mobile Т. М. Ро сообщил сотрудникам компании, что ведётся работа над «уникальным» чипом для смартфонов Samsung. Тогда не было сказано, что в нём такого уникального и чем он будет отличаться от существующих Exynos, пишет Engadget.