Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Обновление системы iPadOS сломало зарядку на iPad mini 6
Временно помогает перезагрузка планшета
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Внутренний документ компании Apple рассказал о недавно обнаруженной на iPad mini 6 неполадках с зарядкой. В записке для сервисов Apple пишет, что компания знает о невозможности зарядить некоторые экземпляры планшетов после обновления до iPadOS 15.5. Apple рекомендует представителям сервисов и продавцов говорить клиентам о возможности перезагружать пострадавшие планшеты для временного решения.

реклама

Apple говорит, что замена устройства или аккумулятора не решит поможет. Из этого можно сделать вывод, что ошибка в данном случае программная. Компания сейчас занимается тестированием iPadOS 15.6, где может быть патч для устранения неполадки, сообщает Phonearena.

Некоторые обладатели планшетов сбросили до заводских его настройки, но помогло это ненадолго. У одного пользователя этого хватило на три дня, после чего снова нужно перезагружать устройство или сбрасывать настройки, чтобы оно могло заряжаться.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #ipad #ipados
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Евросоюз продолжает требовать от Apple больше свободы для пользователей
Apple выпустит смарт-часы Watch с увеличенным экраном и защитой от ударов
Samsung лидировала по объёму поставок смартфонов в первом квартале с результатом 73 млн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
66
Wargaming окончательно ушла из РФ и Беларуси – что ждёт World of Tanks и World of Warships
22
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
42
Новые игровые видеокарты NVIDIA GTX 1630 появились в российских магазинах - смотрим цену
31
Российский и белорусский десант из программистов будет востребован у немцев
5
Какой процессор купить, когда мало денег, но очень хочется собрать игровой ПК
13
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
12
Правительство США рассматривает возможность ограничения доступа Китаю к производству 14-нм чипов
9
Минфин США подготовил свод правил регулирования криптовалют, которому обязаны подчиняться все страны
19
RTX 4070 за $450 будет мощнее RTX 3090 Ti за $2 000
28
Парные модули памяти удалось заставить работать в режиме DDR5-8430
3
Российский магазин назвал самые продаваемые видеокарты июля 2022г – топ 5 GPU NVIDIA и AMD
+
СМИ: Wargaming продала бизнес в Беларуси и России
17
Ubisoft работает над новыми частями Far Cry, Assassin's Creed и вселенной Tom Clancy's
5
На пути отказа Европы от нефти и газа из РФ встала природа – Рейн рекордно обмелел из-за засухи
31
Через сколько лет нужно менять процессор – выбираем оптимальные игровые модели до 20 000 рублей
25
Лучшие игровые видеокарты лета 2022г – выбираем недорогие модели со скидками в магазинах РФ
7
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
26
Kraftway представила SSD с первым российским контроллером K1942VK018
48
Некоторые современные процессоры Intel испытывают проблемы с браузерами Chrome и Edge
14

Популярные статьи

7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
39
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
95
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
15
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
85
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
8
О самых "самурайских" играх
38
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
9
Зеленой сказке конец: майнеров сливают, потому что Европу зимой снова ждут "эти" дни
8
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
24

Сейчас обсуждают

Нешешбек
19:58
Где хочешь там и срёшь - свобода по Sheshenbek-овски, все обзавидовались.
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
Pavelshakh
19:58
Ты только ртом воздух сотрясаешь. То у него встройка и ничего не надо, то он статью напишет. Балабол был немужиком, таким и остался.
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
Sheshenbek
19:57
Если объективно в миллион раз лучше, это диван, я прямо сейчас на него валяюсь, и пишу сообщение, я на диване валяюсь как по кайфу. А на кресле как дурачок за школьной партой, всё время в одной позе....
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
Sheshenbek
19:56
Завидуешь? Зато я что хочу то и делаю, ни от кого не завишу, никто меня не попрекает, то что я там бычки не убрал или ещё что-нибудь.
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
ptlrkptt
19:55
:facepalm:
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
Нешешбек
19:54
У Shehenbekа кресло кручее
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
Rey.B.
19:54
Sapphire Rapids тоже отложат? В сегменте HEDT Интел ответить нечем. Теперь и с Зионами будет беда?
Процессоры Intel 14-го поколения Meteor Lake задерживаются до конца 2023 года
Нешешбек
19:53
гувно
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
ptlrkptt
19:52
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
Ddosovich
19:45
От кринжа челюсть свело
Впечатляющая фанатская версия DOOM 3 на Unreal Engine 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем