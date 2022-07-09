Временно помогает перезагрузка планшета

Внутренний документ компании Apple рассказал о недавно обнаруженной на iPad mini 6 неполадках с зарядкой. В записке для сервисов Apple пишет, что компания знает о невозможности зарядить некоторые экземпляры планшетов после обновления до iPadOS 15.5. Apple рекомендует представителям сервисов и продавцов говорить клиентам о возможности перезагружать пострадавшие планшеты для временного решения.

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Apple говорит, что замена устройства или аккумулятора не решит поможет. Из этого можно сделать вывод, что ошибка в данном случае программная. Компания сейчас занимается тестированием iPadOS 15.6, где может быть патч для устранения неполадки, сообщает Phonearena.

Некоторые обладатели планшетов сбросили до заводских его настройки, но помогло это ненадолго. У одного пользователя этого хватило на три дня, после чего снова нужно перезагружать устройство или сбрасывать настройки, чтобы оно могло заряжаться.

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