Появились сведения о патенте, согласно которым когда-нибудь в смарт-часах Apple Watch может быть размещён сканер отпечатков пальцев Touch ID. Патентная заявка под названием «Электронное устройство с герметичной кнопкой биометрической сенсорной системы» описывает способы установки сканера отпечатков внутри смарт-часов. Помимо технических вопросов, заявка описывает сценарии использования сканера.
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На схеме показана боковая кнопка, как кнопка питания на планшете iPad Air. У Apple Watch хватает места сбоку для кнопки такого размера. Нажатие на неё будет не только включать устройство, но и запускать биометрическую аутентификацию в разных приложениях.
Патентная заявка указывает на размещение сканера внутри цифровой короны. Заводная головка сможет вращаться, а в статическом участке посередине за плоской контактной поверхностью разместят сканер.
Ещё в патенте говорится об использовании встроенного в экран сканера отпечатков пальцев. Если верить описанию, сканер на Apple Watch сможет «разблокировать устройство, авторизовать транзакции, отправить предупреждение и/или включить работающие на устройстве приложения».
Apple Watch собирают медицинские показания и работают с финансовыми данными. Эта персональная информация требует защиты от посторонних. К тому же сканер избавит от необходимости вводить пароль или пин-код для авторизации платежей.
Патентные заявки далеко не всегда реализуются в реальных продуктах, напоминает Digitaltrends. В лучшем случае до реализации может пройти несколько лет.