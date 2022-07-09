Сканер может быть в экране или в кнопке сбоку

Появились сведения о патенте, согласно которым когда-нибудь в смарт-часах Apple Watch может быть размещён сканер отпечатков пальцев Touch ID. Патентная заявка под названием «Электронное устройство с герметичной кнопкой биометрической сенсорной системы» описывает способы установки сканера отпечатков внутри смарт-часов. Помимо технических вопросов, заявка описывает сценарии использования сканера.

реклама

На схеме показана боковая кнопка, как кнопка питания на планшете iPad Air. У Apple Watch хватает места сбоку для кнопки такого размера. Нажатие на неё будет не только включать устройство, но и запускать биометрическую аутентификацию в разных приложениях.

Патентная заявка указывает на размещение сканера внутри цифровой короны. Заводная головка сможет вращаться, а в статическом участке посередине за плоской контактной поверхностью разместят сканер.

Ещё в патенте говорится об использовании встроенного в экран сканера отпечатков пальцев. Если верить описанию, сканер на Apple Watch сможет «разблокировать устройство, авторизовать транзакции, отправить предупреждение и/или включить работающие на устройстве приложения».

Apple Watch собирают медицинские показания и работают с финансовыми данными. Эта персональная информация требует защиты от посторонних. К тому же сканер избавит от необходимости вводить пароль или пин-код для авторизации платежей.

Патентные заявки далеко не всегда реализуются в реальных продуктах, напоминает Digitaltrends. В лучшем случае до реализации может пройти несколько лет.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь



