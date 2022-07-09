Падение спроса приводит к отмене заказов на чипы

Рост спроса на полупроводниковые чипы в последние два года вызвал глобальный дефицит, но сейчас он подходит к концу. Производители чипов, электроники и розничные продавцы ожидают падения спроса, зато покупатели могут надеяться на доступность и снижение цен на продукты нынешнего и следующего поколений.

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В этом году рынок смартфонов показал один из худших первых кварталов за последние годы. Мировые поставки сократились более чем на 11% за год, а на европейском рынке зафиксирован максимальный спад за десятилетие.

В результате производители вроде Samsung начали сокращать объём производства. Несмотря на это, аналитики из Counterpoint считают, что доходы от мобильных процессоров в первом квартале выросли примерно на 23% благодаря росту спроса на дорогие модели с поддержкой 5G.

На долю компании TSMC приходится 70% систем на чипе и сотовых модемов с использованием передовых технологических узлов 7 нм, 6 нм, 5 нм и 4 нм. На втором месте Samsung, привлекающая заказчиков техпроцессом 3 нм, впервые используя полевые транзисторы со сквозным затвором.

У TSMC продажи в первом квартале за год сократились на 9%. Это может измениться в ближайшие месяцы, поскольку Qualcomm станет больше заказывать у TSMC вместо Samsung. Решение было принято после того, как у Samsung возникли проблемы с техпроцессом 4 нм.

Несмотря на это, Samsung имеет сильные позиции в техпроцессах 5 нм и 4 нм. В первом квартале прошлого года её доля поставок здесь была менее 9%, а год спустя не менее 60%.

Потребительскому спросу на смартфоны в следующие месяцы прогнозируют спад из-за инфляции и опасений по поводу надвигающейся глобальной рецессии. Зато существуют признаки восстановления цепочек поставок.

Отчет фирмы TrendForce говорит, что дефицит чипов может завершиться раньше, чем считалось ранее. Производственные предприятия столкнулись с ростом случаев отмены заказов, в результате чего мощности к концу года могут быть загружены не полностью.

Ожидается спад спроса на пластины 200 мм и 300 мм, изготовленных с использованием старых технологических процессов, от 12 нм и больше. У производителей электроники уже нет сложностей с приобретением PMIC, микроконтроллеров, драйверов дисплея и других компонентов. У предприятий могут возникнуть проблемы с поддержанием загрузки производственных мощностей на уровне 90%.

У более передовых техпроцессов уровень загрузки мощностей будет от 95% и выше. Разработчики процессоров и графических процессоров, ASIC, модемов 5G и систем на чипах не собираются уменьшать их количество. Для пользователей ПК и геймеров это положительная новость, поскольку дефицита товаров не ожидается, пишет Techspot.

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