Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Дефицит чипов подходит к концу и TSMC остаётся ведущим производителем
Падение спроса приводит к отмене заказов на чипы
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Рост спроса на полупроводниковые чипы в последние два года вызвал глобальный дефицит, но сейчас он подходит к концу. Производители чипов, электроники и розничные продавцы ожидают падения спроса, зато покупатели могут надеяться на доступность и снижение цен на продукты нынешнего и следующего поколений.

реклама

В этом году рынок смартфонов показал один из худших первых кварталов за последние годы. Мировые поставки сократились более чем на 11% за год, а на европейском рынке зафиксирован максимальный спад за десятилетие.

В результате производители вроде Samsung начали сокращать объём производства. Несмотря на это, аналитики из Counterpoint считают, что доходы от мобильных процессоров в первом квартале выросли примерно на 23% благодаря росту спроса на дорогие модели с поддержкой 5G.

На долю компании TSMC приходится 70% систем на чипе и сотовых модемов с использованием передовых технологических узлов 7 нм, 6 нм, 5 нм и 4 нм. На втором месте Samsung, привлекающая заказчиков техпроцессом 3 нм, впервые используя полевые транзисторы со сквозным затвором.

У TSMC продажи в первом квартале за год сократились на 9%. Это может измениться в ближайшие месяцы, поскольку Qualcomm станет больше заказывать у TSMC вместо Samsung. Решение было принято после того, как у Samsung возникли проблемы с техпроцессом 4 нм.

Несмотря на это, Samsung имеет сильные позиции в техпроцессах 5 нм и 4 нм. В первом квартале прошлого года её доля поставок здесь была менее 9%, а год спустя не менее 60%.

Потребительскому спросу на смартфоны в следующие месяцы прогнозируют спад из-за инфляции и опасений по поводу надвигающейся глобальной рецессии. Зато существуют признаки восстановления цепочек поставок.

Отчет фирмы TrendForce говорит, что дефицит чипов может завершиться раньше, чем считалось ранее. Производственные предприятия столкнулись с ростом случаев отмены заказов, в результате чего мощности к концу года могут быть загружены не полностью.

Ожидается спад спроса на пластины 200 мм и 300 мм, изготовленных с использованием старых технологических процессов, от 12 нм и больше. У производителей электроники уже нет сложностей с приобретением PMIC, микроконтроллеров, драйверов дисплея и других компонентов. У предприятий могут возникнуть проблемы с поддержанием загрузки производственных мощностей на уровне 90%.

У более передовых техпроцессов уровень загрузки мощностей будет от 95% и выше. Разработчики процессоров и графических процессоров, ASIC, модемов 5G и систем на чипах не собираются уменьшать их количество. Для пользователей ПК и геймеров это положительная новость, поскольку дефицита товаров не ожидается, пишет Techspot.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#полупроводники
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TSMC уговаривает часть клиентов перейти на более современные техпроцессы
США пытаются уничтожить китайскую полупроводниковую отрасль – новые ограничения для SMIC
TSMC рассказала о рисках для развития своего бизнеса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
63
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
41
Wargaming окончательно ушла из РФ и Беларуси – что ждёт World of Tanks и World of Warships
18
Новые игровые видеокарты NVIDIA GTX 1630 появились в российских магазинах - смотрим цену
31
Российский и белорусский десант из программистов будет востребован у немцев
5
Какой процессор купить, когда мало денег, но очень хочется собрать игровой ПК
13
Можно ли в РФ купить игровую видеокарту до 20 000р – топ 5 моделей для игр в разрешении 1080р
6
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
12
RTX 4070 за $450 будет мощнее RTX 3090 Ti за $2 000
27
Минфин США подготовил свод правил регулирования криптовалют, которому обязаны подчиняться все страны
16
Правительство США рассматривает возможность ограничения доступа Китаю к производству 14-нм чипов
8
Парные модули памяти удалось заставить работать в режиме DDR5-8430
3
СМИ: Wargaming продала бизнес в Беларуси и России
17
Российский магазин назвал самые продаваемые видеокарты июля 2022г – топ 5 GPU NVIDIA и AMD
+
Ubisoft работает над новыми частями Far Cry, Assassin's Creed и вселенной Tom Clancy's
5
На пути отказа Европы от нефти и газа из РФ встала природа – Рейн рекордно обмелел из-за засухи
31
Через сколько лет нужно менять процессор – выбираем оптимальные игровые модели до 20 000 рублей
24
Лучшие игровые видеокарты лета 2022г – выбираем недорогие модели со скидками в магазинах РФ
7
Kraftway представила SSD с первым российским контроллером K1942VK018
47
Некоторые современные процессоры Intel испытывают проблемы с браузерами Chrome и Edge
14

Популярные статьи

7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
39
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
123
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
95
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
14
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
77
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
8
О самых "самурайских" играх
38

Сейчас обсуждают

ptlrkptt
17:40
Россия выдержит всё. Она будет строить деревянные ракеты, летающие на гремучем газе от горохового супа. Все жители будут ходить в лаптях и три раза в день молиться макаронному монстру. :)
Лоукостеры могут исчезнуть с карты ЕС – перелёты дорожают на фоне санкций против РФ и нехватки нефти
Nike3G
17:39
Имеется ввиду, что Chrome может показать условно 100 баллов, а Opera 60 на одном ПК. Вот и "разброс".
Лучший из худших: самый мощный APU для FM2+ 2018 года выпуска – AMD A8-7680
Андрей Маликов
17:38
на комплектующих авианосца даже надпись производства "Маде ин Чайна" нанесена при помощи Оборудования собранного из комплектующих ЕС и Японии, как и все остальные комплектующие авианосца изготовлены п...
США пытаются уничтожить китайскую полупроводниковую отрасль – новые ограничения для SMIC
Муж_ЗАГЛOTA
17:37
ну гомосеки и шлюхи это же человеки! ИЛИ НЕТ? и Христианство ВЕДЬ ТОЖЕ запрещает убийство -> за исключением! Вы все практически под это ИСКЛЮЧЕНИЕ и попадаете :D И стрелки я не перевожу -> как есть ...
Лоукостеры могут исчезнуть с карты ЕС – перелёты дорожают на фоне санкций против РФ и нехватки нефти
flyval
17:35
Нет! Россия не выдержит 8 лет. Лучше бы ещё вчера!
Лоукостеры могут исчезнуть с карты ЕС – перелёты дорожают на фоне санкций против РФ и нехватки нефти
ptlrkptt
17:35
> Нео и есть вирус вы согласились со сказанным. если вспомнить что нео -- человек, то можно понять что делает (почти) всё человечество.
Лоукостеры могут исчезнуть с карты ЕС – перелёты дорожают на фоне санкций против РФ и нехватки нефти
Chimbal
17:35
Иногда лучше не знать насколько близко токоведущие контакты могут быть расположены к изоляции за которую нужно брать руками в кабелях низкого качества )))
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
Taketon
17:35
вышли раньше и что? сейчас такую боевку называют соул лайк если ты посмотришь видео ВНИМАТЕЛЬНО то поймешь что там важно все идеальные тайминги без повреждений идеальный темп, что бы не слетел счетчик...
О самых "самурайских" играх
sgs
17:33
На фото не бурятка, это Уэсака Сумирэ японская певица. Японцы очень любят всякий косплей, а тут даже костюм долго делать не надо.
Хидео Кодзиму по ошибке обвинили в покушении на экс-премьера Японии
ptlrkptt
17:33
не переводите тему на гомосеков, вопрос был про убийства. религии большинства стран планеты запрещают убийства.
Лоукостеры могут исчезнуть с карты ЕС – перелёты дорожают на фоне санкций против РФ и нехватки нефти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем