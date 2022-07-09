Конкуренция между Samsung и Apple ведётся по многим направлениям, но наиболее известным является их противостояние на рынке смартфонов. Обычно Apple больше зарабатывает на своих смартфонах, а Samsung выпускает их в большем количестве. Лидировал южнокорейский производитель по числу аппаратов и в первом квартале года.
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Анализ от Bankless Times позволяет ознакомиться с некоторой статистикой. Она взята из отчётов ряда поставщиков и продавцов.
Samsung за первый квартал выпустила 73,6 млн смартфонов, а Apple 56 млн. Доля рынка Samsung составила 23,4% против 18% у Apple. Американская компания за год показала рост доли на 2,2%, тогда как другие производители не могут этим похвастать.
На третьем месте Xiaomi с 39,9 млн смартфонов и долей рынка 12,7%, дальше Oppo и Vivo. Доля рынка Xiaomi снизилась на 18% по сравнению с прошлым годом, Oppo и Vivo тоже потеряли немало.
В этом году Samsung выпустила Galaxy S22 Ultra, ставший самым продаваемым смартфоном. Также компания продаёт устройства в более низких ценовых категориях, в отличие от Apple. Генеральный директор Bankless Times Джонатан Мерри говорит, что Samsung заняла лидирующие позиции на рынке смартфонов благодаря ориентированной на модели низкого и среднего уровня долгосрочной стратегии.
Ещё есть статистические данные от IDC по сокращению поставок смартфонов на рынок в первом квартале. Поставки снизились почти на 8,9%, причём это происходит уже третий квартал подряд, пишет Androidcentral.