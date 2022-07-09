Во время пандемии они значительно выросли

Согласно прогнозу исследовательской компании Ampere Analysis, продажи видеоигр в этом году сократятся на 1,2% до $188 млрд. В прошлом году рынок игр и контент-сервисов заработал рекордные $191 млрд. Если спад случится, он произойдёт впервые после восьми лет непрерывного роста. Компания Ampere Analysis основана в 2015 году и до сих пор в её статистике результаты только росли.

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Расходы на видеоигры значительно увеличились во время пандемии, когда у многих людей появилось больше свободного времени. В 2019 году, в последний год до пандемии, расходы на видеоигры составляли $151 млрд. Через год траты выросли до $182 млрд. С 2019 по 2021 год расходы выросли на 26%, почти на $40 млрд.

Компьютерные игры могут пострадать больше остальных. Прогноз говорит о падении их продаж больше чем на 3%. Падение мобильных игр может составить 1,3%, консольных 0,5%. Роста ждут только от облачных игр.

Большая инфляция и увеличение стоимости жизни наверняка отрицательно скажутся на игровых расходах. С другой стороны, люди могут сократить другие расходы, чаще оставаться дома и отдавать предпочтение играм в качестве развлечения.

Ampere ждёт, что игровые рынки восстановятся в 2023 году, поскольку растущие экономики ещё не достигли предела расходов в этой сфере, пишет Techspot.

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