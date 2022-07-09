Одна из главных проблем мессенджера WhatsApp заключается в невозможности работать с ним больше чем на одном смартфоне. Можно привязать профиль приложения к трём дополнительным устройствам, но это должны быть не смартфоны. Скоро это ограничение должно остаться в прошлом.
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Появилась информация от сайта WABetaInfo, согласно которой создатели WhatsApp работают над новым режимом с возможностью привязки второго смартфона к учётной записи. Вся история переписки будет скопирована на второе устройство. На копирование это информации может потребоваться всего пара минут, в зависимости от объёма данных.
Упоминание об этом было обнаружено в коде последней бета-версии WhatsApp для Android. Пока неизвестно, когда разработчики мессенджера сделают опцию доступной в финальном варианте приложения. У конкурентов вроде Telegram возможность работать с разных смартфонов уже есть. В этом случае WhatsApp выступает в роли догоняющего, несмотря на популярность среди сотен миллионов пользователей, пишет Phonearena.