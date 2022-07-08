Google Chrome является самым распространённым браузером в мире, доступным на многочисленных операционных системах. Как и в любом браузере, при работе с ним приходится периодически вводить логины и пароли.
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Google работает над улучшением встроенного в браузер менеджера паролей и недавно его иконка появилась на домашнем экране Android. На смартфоне для доступа к паролям можно открыть хранилище посредством сканера отпечатков пальцев.
Следующая версия Chrome может дать такую же возможность пользователям Mac и Windows-устройств. Согласно обнаруженному флагу, Chrome 106 поддерживает биометрическую аутентификацию при доступе к паролям Google.
Опция по умолчанию будет отключена, так что придётся целенаправленно активировать её. Судя по найденному коду, такая возможность пока не предлагается в системе Chrome OS. При этом на многих хромбуках сканер отпечатков пальцев имеется. Быть может, там эта функция появится позже, пишет Androidcentral.