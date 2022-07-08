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Снижение цен на память говорит о снижении спроса на электронику
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Стоимость оперативной памяти во втором квартале продолжила снижаться. Это показывает, что вызванный пандемией бум спроса на электронику мог остаться в прошлом. Для потребителей это плюс, а вот производителям уменьшение доходов и переполнение складов вряд ли понравится.

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Фирма TrendForce сообщает, что средняя контрактная цена DRAM в минувшем квартале снизилась на 10,6% по сравнению с этим кварталом 2021 года. По данным аналитиков, это первое снижение стоимости за два года и оно продолжится в ближайшее время.

Максимальные цены на DRAM были осенью 2021 года, когда сильно увеличился спрос на бытовую электронику, в первую очередь из-за дистанционной работы и учёбы. Внесли вклад и дефицит полупроводников с карантинами в местах производства. Теперь эти проблемы не настолько велики, тогда как спрос на смартфоны, компьютеры и прочую электронику падает на фоне опасений по поводу инфляции.

На третий квартал TrendForce прогнозирует снижение стоимости DRAM почти на 10%. Спрос остаётся стабильным среди серверов, но конкуренция за этот рынок может подстегнуть падение цен.

На рынке DRAM можно наблюдать цепную реакцию. Падение спроса приводит к затовариванию и высвобождает производственные мощности. Это может повлиять на планы расширения, о которых при высоком спросе во время пандемии объявили несколько компаний. Micron, третий по величине производитель DRAM, недавно отказался от планов расширения и капитальных затрат, пишет Techspot.

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#оперативная память
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