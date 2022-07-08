При покупке технологических продуктов последнего поколения всегда ждёшь повышенной производительности и расширенной функциональности, зато точно не ждёшь проблем в их работе. В этом плане не повезло обладателям некоторых чипов Intel последнего поколения, в компьютерах на которых могут быть трудности в работе браузеров Chrome и Edge. Производитель признал существование проблемы, назвал виновные модели и дал несколько советов.
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Браузеры на Chromium сталкиваются с подтормаживаниями при открытии множества вкладок на ПК на Intel Alder Lake со встроенной графикой UHD Graphics 770. Это относится к 18 моделям процессоров для ПК и ноутбуков из серий Core i5, i7 и i9. Среди них есть популярные модели, включая i7-12700 и i9-12900. Intel говорит о серьёзности проблемы при работе с жёсткими дисками или одновременном открытии нескольких вкладок.
Производитель советует обновить браузеры до последней версии, обновить Windows и драйверы видеокарты, сначала удалив старый. Можно попытаться отключить аппаратное ускорение в браузере. Использование отдельной видеокарты и отказ от встроенной тоже может помочь. Программное исправление Intel может быть выпущено позже, пишет PCWorld.