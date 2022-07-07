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Вслед за Chrome браузер Edge получил экстренное обновление безопасности
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Пару дней назад появилась информация о том, что Google выпустила экстренное обновление для браузера Chrome с целью закрыть серьёзную уязвимость в системе безопасности. Это был эксплоит нулевого дня, который уже применяется злоумышленниками на практике. Google пока не раскрыла подробностей, но известен номер уязвимости CVE-2022-2294.

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Следом и Microsoft представила обновление для своего браузера Edge, закрывающее эту же уязвимость. Эксплоит относится к Chromium, на котором построены оба этих браузера и не только они. Это означает, что уязвимость опасна для обоих в равной степени.

Microsoft тоже не стала вдаваться в подробности относительно природы уязвимости и обновления. В журнале изменений Edge сказано, что обновление содержит исправление для CVE-2022-2294, для которой уже существует эксплоит, о чём сообщила команда разработчиков Chromium.

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Последняя версия Edge сейчас имеет номер 103.0.1264.48. Если браузер не обновляется автоматически, можно запустить обновление вручную в меню Справка и отзывы > О программе Microsoft Edge, пишет Neowin.

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