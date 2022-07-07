Оно закрывает уязвимость нулевого дня с высокой степенью серьёзности

Пару дней назад появилась информация о том, что Google выпустила экстренное обновление для браузера Chrome с целью закрыть серьёзную уязвимость в системе безопасности. Это был эксплоит нулевого дня, который уже применяется злоумышленниками на практике. Google пока не раскрыла подробностей, но известен номер уязвимости CVE-2022-2294.

реклама

Следом и Microsoft представила обновление для своего браузера Edge, закрывающее эту же уязвимость. Эксплоит относится к Chromium, на котором построены оба этих браузера и не только они. Это означает, что уязвимость опасна для обоих в равной степени.

Microsoft тоже не стала вдаваться в подробности относительно природы уязвимости и обновления. В журнале изменений Edge сказано, что обновление содержит исправление для CVE-2022-2294, для которой уже существует эксплоит, о чём сообщила команда разработчиков Chromium.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Последняя версия Edge сейчас имеет номер 103.0.1264.48. Если браузер не обновляется автоматически, можно запустить обновление вручную в меню Справка и отзывы > О программе Microsoft Edge, пишет Neowin.