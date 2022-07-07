Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Redmi K50S Pro 3C прошёл сертификацию и может получить камеру 200 Мп
Этот смартфон известен также под именем Xiaomi 12T Pro
анонсы и реклама
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

В июне смартфон Redmi с модельным номером 22081212C был одобрен MIIT в Китае. Теперь там же была пройдена сертификация 3C. Судя по недавно поступавшей информации, в этой стране аппарат может быть представлен под именем Redmi K50S Pro.

реклама

Сертификация 3C показывает, что в комплект поставки устройства может войти адаптер питания MDY 12-ED, поддерживающий зарядку мощностью до 120 Вт. Характеристики самого смартфона точно пока неизвестны. Предположительно, он может быть переименован в Xiaomi 12T Pro и получить процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Может применяться панель OLED с частотой 120 Гц. Ожидаются две конфигурации памяти, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Установлена система Android 12 с оболочкой MIUI 13. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч. Главной особенностью может стать камера с разрешением 200 Мп, как и в некоторых других смартфонах ближайшего времени.

Xiaomi 12T на процессоре Dimensity 8100 также может быть переименованным Redmi K50S, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #redmi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первым смартфоном с оперативной памятью LPDDR5X становится Realme GT2 Explorer Master Edition
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прощальная распродажа в IKEA запомнится большим скандалом
6
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
25
Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
9
Финальные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 – до $2000, 90 TFLOP и частота до 3 ГГц
10
На бургерах в сети фастфуда "Вкусно - и точка" обнаружена плесень и останки насекомых
49
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
37
Пользователи из РФ массово переходят на пиратскую Windows – продажи ОС Microsoft резко снизились
19
Рубль не выдержал борьбы с долларом и пошёл на дно – национальная валюта РФ подешевела на 20%
227
В магазинах РФ резко подорожали процессоры – ищем самые выгодны предложения со скидками на 5 июля
16
Майнеры Биткоина на грани разорения – доходы от добычи ВТС перестали покрывать расходы по кредитам
25
Жители РФ могут сделать предзаказ S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, но цена ощутимо подросла
100
Казахстан может запретить экспорт в Россию санкционных товаров
25
Можно ли в магазинах РФ купить недорогую видеокарту – 5 моделей по выгодным ценам на 6 июля
4
В блокчейне Эфириума Sepolia стартовал переход на PoS – отказ от майнинга на видеокартах близок
12
MSI анонсировала 24-дюймовый игровой монитор G2412 с разрешением FullHD и частотой обновления 170 Гц
2
Выбираем оптимальный игровой процессор лета 2022 года – 5 моделей Intel и AMD по правильным ценам
7
78 рублей за доллар достиг курс на Aliexpress 6 июля
135
Обновление KB5014668, исправляющее ошибку обновления Windows 11, невозможно установить на многие ПК
4
Доходность майнеров начинает восстанавливаться, цены видеокарт прекратили снижение
10
5 июля цены на видеокарты подросли вслед за долларом
9

Популярные статьи

Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
36
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
44
Лучший из худших: самый мощный APU для FM2+ 2018 года выпуска – AMD A8-7680
70
Главные игры июля 2022 года
19
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
117
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

pckot
16:49
В крупных гос организациях тоже бесплатная винда на виртуальных машинах , чтоб одним нажатием грохнуть можно было в случае чего
Пользователи из РФ массово переходят на пиратскую Windows – продажи ОС Microsoft резко снизились
DiLouk
16:49
Даже сюда эта новость добралась.
В отставку уходит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
cag
16:49
Впервые даже ничего посмотреть неохота , а не то чтоб играть.
Главные игры июля 2022 года
bigis
16:46
И снова жадность подвела:) не учит жизнь дибилов
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
sgs
16:44
Да Икея даже обычное время до всяких пандемий была склонна ко всяким мутным, непубличным схемам ведения бизнеса. Скандалы с землей в связи с их ТЦ были постоянно. Тем более сейчас там точно не будут н...
Прощальная распродажа в IKEA запомнится большим скандалом
Ярослав Игошин
16:44
Хорошо что я не вёлся никогда и не ходил в банки не по вкладам ни по другим вопросам. Тинькофф вообще, жару дал, в этом году. Причём как и человек с этой фамилией, так и сама организация. СММщику Сб...
Клиенты Тинькофф недовольны тем, что банк отдаст их деньги на благотворительность
analoговнет
16:43
я не пинаю, я просто не могу понять как можно отрицать логику. как может БП торчать из корпуса ? наверное автор ходит по улице с расстёгнутой ширинкой и торчащими труселями чтобы проветиривалось лучш...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
VRoman
16:41
А эти два новых ядра будут системные и недоступны для общих вычислений. Они будут распределять нагрузку по Р- и Е-ядрам, т.к. планировщик винды облажался :-)
В процессорах Intel Meteor Lake классов H/P/U появится третий тип ядер
DiLouk
16:40
Смешно. Лучше пусть видеокарты занимают склады, но продавать их по нормальным ценам ни в коем случае не будем.
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
llucul
16:39
Мде .... Как спрашивается на Луну летали , если даже сами станцию скорректировать не могут .)))
Дмитрий Рогозин – «МКС через 5 лет упадет на Землю без помощи России»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем