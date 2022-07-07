Этот смартфон известен также под именем Xiaomi 12T Pro

В июне смартфон Redmi с модельным номером 22081212C был одобрен MIIT в Китае. Теперь там же была пройдена сертификация 3C. Судя по недавно поступавшей информации, в этой стране аппарат может быть представлен под именем Redmi K50S Pro.

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Сертификация 3C показывает, что в комплект поставки устройства может войти адаптер питания MDY 12-ED, поддерживающий зарядку мощностью до 120 Вт. Характеристики самого смартфона точно пока неизвестны. Предположительно, он может быть переименован в Xiaomi 12T Pro и получить процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Может применяться панель OLED с частотой 120 Гц. Ожидаются две конфигурации памяти, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Установлена система Android 12 с оболочкой MIUI 13. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч. Главной особенностью может стать камера с разрешением 200 Мп, как и в некоторых других смартфонах ближайшего времени.

Xiaomi 12T на процессоре Dimensity 8100 также может быть переименованным Redmi K50S, пишет Gizmochina.

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