За первые шесть месяцев года они составили около $65 млрд

Появилась информация, согласно которой в магазине Google Play Store с численностью приложений более 3 млн в первом полугодии наблюдается спад продаж. По сравнению с этим же периодом прошлого года пользователи потратили на приложения на 7,4% меньше.

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Источником данных является независимый сайт SafeBettingSites, занимающийся оценкой других сайтов, платформ, сервисов и приложений для ставок. Недавнее исследование показывает слабый прогресс магазинов Apple App Store и Google Play Store в этом году.

В сумме пользователи систем iOS и Android по всему миру израсходовали почти $65 млрд. В прошлом году это значение составляло $64,4 млрд, так что рост равен всего 1%. Статистика показывает, что пользователи Android потратили на приложения $21,3 млрд за полгода, тогда как годом ранее за это время расходы были равны $23 млрд.

В отчёте даётся понять, что причиной такого развития событий является прекращение тяжёлой фазы пандемии коронавируса. В разгар пандемии в магазине Google был всплеск спроса на приложения, поскольку у людей стало больше свободного времени. Расходы на приложения в Google Play увеличились на 30% в первой половине 2021 года по сравнению показателями 2020 года. В магазине Apple App Store рост был равен 21%.

Теперь жизнь возвращается в прежнее русло и рынок приложений может продолжить терять доходы, сообщает Androidcentral.

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